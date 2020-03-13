Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ege illerinde vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ekipleri, okullar, turistik tesisler ve ibadethaneler ile metro, yolcu gemisi, otobüs ve tramvayda dezenfeksiyon yaptı. Kentte bazı istasyon ve duraklara el dezenfektan makineleri yerleştirildi.

Kentteki üniversite yerleşkelerinde de derslikler, yemekhane, kütüphane ve spor tesisleri dezenfekte ediliyor.

Aydın'da belediye girişine termal kamera

Aydın'da camiler ve vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye girişlerde termal kameralı önlem alındı. Vatandaşlar, sağlık ekiplerinin takip ettiği termal kameralardan geçerek binaya giriyor.

Didim ve Efeler ilçelerindeki Sevgi Evleri ile Yaşlı Barınma Evleri'ne dışarıdan ziyaretçi girişi yasaklandı.

Şehir Tiyatrosunca 23-29 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Dünya Tiyatro Haftası etkinlikleri başta olmak üzere tüm gösteriler ve faaliyetler ertelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, salgınla mücadelede hızlı karar almak ve bunları uygulamak için "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" oluşturulduğunu belirtti.

Çerçioğlu, salgının yayılmaması için alınan önlemleri sıkılaştırdıklarını kaydetti.

Manisa'daki camilerde cuma namazı öncesi virüs tedbiri

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Hatuniye Camisi imamı Hayrettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hassasiyet göstermemiz konusunda hutbemizde cemaatimizi de uyaracağız." dedi.

Vatandaşlardan Cavit Özden de camilerdeki dezenfeksiyon işleminin koronavirüse karşı duyarlılığı artırdığını ifade etti.

Denizli'deki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da koronavirüse karşı ilave tedbirler aldıklarını, tüm kamusal ortamların dezenfekte edildiğini bildirdi.