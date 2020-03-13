Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı

6 saat önce

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ege illerinde vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Ege illerinde vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Hatuniye Camisi imamı Hayrettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hassasiyet göstermemiz konusunda hutbemizde cemaatimizi de uyaracağız." dedi.

Vatandaşlardan Cavit Özden de camilerdeki dezenfeksiyon işleminin koronavirüse karşı duyarlılığı artırdığını ifade etti.

Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı

Koronavirüs, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:13 Kaynak: AA
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