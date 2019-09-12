Ege'de kuvvetli ve hamleli fırtına ile sağanak uyarısı

Ege Bölgesi'nde yarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve hamleli fırtına ile bölge genelinde sağanak ve gök görültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve hamleli olarak fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bölge genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Aydın, Manisa ile Balıkesir'in güney kesimleri ve İzmir'in iç kesimlerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum riski bulunduğu ifade edildi.