Ege'de Minikler Robot Tasarlayacak
1 saat önce
Çocukların sömestr tatilini eğitici ve eğlenceli bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde çeşitli eğitimler düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında, EÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Kışla koordinatörlüğünde "Lego Boost ile Robotumu Tasarlıyorum Programı" gerçekleştirilecek.
Çocuklarda problem çözme becerisini, sistematik ve eleştirel düşünceyi ve takım çalışmasını geliştirmeyi amaçlayan programda öğrenciler, 2-4 kişilik gruplar halinde yüz yüze eğitim görecek. Eğitim süresince öğrenciler, Lego Boost setini kullanarak bir robot oluşturacak. Öğrenciler temel komutları örneklerle uygulayarak öğrenecek ve robot üzerindeki sensörleri kullanarak kendilerine verilen görevi gerçekleştirecekler.
28 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan programa 8-12 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek. Herhangi bir ön koşulun aranmadığı programın kontenjanı 15 kişiden oluşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:41 Kaynak: Bültenler
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