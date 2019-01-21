Son Dakika Haberleri: Ege'de Minikler Robot Tasarlayacak

Ege'de Minikler Robot Tasarlayacak

1 saat önce

Çocukların sömestr tatilini eğitici ve eğlenceli bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla Ege Üniversitesi (EÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEÇEM) koordinatörlüğünde çeşitli eğitimler düzenlenecek.

Ege'de Minikler Robot Tasarlayacak, System.String[]

Etkinlik kapsamında, EÜ Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tarık Kışla koordinatörlüğünde "Lego Boost ile Robotumu Tasarlıyorum Programı" gerçekleştirilecek.

Çocuklarda problem çözme becerisini, sistematik ve eleştirel düşünceyi ve takım çalışmasını geliştirmeyi amaçlayan programda öğrenciler, 2-4 kişilik gruplar halinde yüz yüze eğitim görecek. Eğitim süresince öğrenciler, Lego Boost setini kullanarak bir robot oluşturacak. Öğrenciler temel komutları örneklerle uygulayarak öğrenecek ve robot üzerindeki sensörleri kullanarak kendilerine verilen görevi gerçekleştirecekler.

28 Ocak - 01 Şubat tarihleri arasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek olan programa 8-12 yaş grubundaki çocuklar katılabilecek. Herhangi bir ön koşulun aranmadığı programın kontenjanı 15 kişiden oluşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:41 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefon ile Konuşuyormuş Gibi Yapan Çocuk, Sevimliliğiyle Gönüllerde Taht Kurdu Traktörün Tekerinde Sıkışan Çocuğu Aks Ekipleri Kurtardı

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 13:33:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'de Minikler Robot Tasarlayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]