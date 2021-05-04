Ege'de "Öğrenme Güçlüğünde Öğretim Stratejileri" semineri - Son Dakika

Seminerde konuşan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Macid Melekoğlu, "Bizler öğretmenler olarak birçok farklı yöntem ve strateji konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Sadece kulaktan dolma bilgiler ile hareket etmemeliyiz. Öğretmenlerin hem farklı akademik becerilerde hem de farklı seviyelerde yöntem ve stratejilerin nasıl kullanılabileceğini aktif bir şekilde biliyor ve kullanabiliyor olması gerekiyor. Bu açıdan öğretmenlerin öğretme güçlüğü olmamalı bu çok önemli" dedi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen seminere Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Seminerin açılışında konuşan Doç. Dr. Piştav Akmeşe, katkılarından dolayı Prof. Dr. Melekoğlu'na teşekkür etti. Prof. Dr. Macid Melekoğlu sunumunda özel öğrenme güçlüğüne yönelik etkili öğrenme yöntemleri, uygun sınıf ortamının hazırlanması, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuma problemleri, akıcı okuma ve akıcı okuma stratejilerinin geliştirilmesi konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Öğrenme güçlüğünde en iyi yönteme değinen Prof. Dr. Melekoğlu, "Araştırmalara göre özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler en iyi yapılandırılmış bir ders aracılığıyla öğrenmektedirler. Yapılandırılmış derste öğretmen öğrencilere bir sonraki derste neler öğreneceklerini söylemekte ve öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri diğer derslerde de kullanmalarını sağlamaktadır" dedi. Sunumunda özel öğrenme güçlüğüne yönelik etkili öğrenme yöntemlerine değinen Prof. Dr. Melekoğlu, doğrudan öğretim yöntemi ve bilişsel strateji öğretimi hakkında dinleyicilere örnekler üzerinden detaylı bilgiler verdi.

"Öğrenciler için rahat ve güvenli bir ortam sağlanmalı"

Öğrenmede uygun sınıf ortamının hazırlanmasına ilişkin bilgiler paylaşan Prof. Dr. Melekoğlu, "Öğrenciler için rahat ve güvenli bir ortam sağlanmalı, sınıfta su ve meyve bulundurulmalı, öğretime bedensel hareketler entegre edilmeli ve öğretimde görsel yeniliklere vurgu yapılmalı" diye konuştu.

Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerde okuma problemlerinde okuma öğretiminin açık ve sistematik olmasına ve öğretmenlerin doğrudan okuma eylemine katılması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Melekoğlu, "Okuma öğretimi hem normal başarı sergileyen öğrencileri hem de zorlanan öğrencileri motive etmeye ve derse katmaya çalışmalıdır. Örneğin çocukların çeşitli konularda okuma seviyelerinden kitaplara erişimleri sağlanmalıdır. İlgi duydukları konularda kitap seçmeleri ve birbirleri ile paylaşmalarına fırsat tanınmalıdır" dedi.

Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda akıcı okuma yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Melekoğlu, "Akıcı okuma için kelime çalışmaları, tekrarlı ve eko okuma, koro halinde okuma ile kaset destekli okuma, radyo okuma ile okuma tiyatrosu ve eşli okumalar yapılması gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Macid Melekoğlu, "Bizler öğretmenler olarak birçok farklı yöntem ve strateji konusunda kendimizi geliştirmeliyiz. Öğretmenlerin hem farklı akademik becerilerde hem de farklı seviyelerde yöntem ve stratejilerin nasıl kullanılabileceğini aktif bir şekilde biliyor ve kullanabiliyor olması gerekiyor. Bu açıdan öğretmenlerin öğretme güçlüğü olmamalı bu çok önemli" dedi. Öğrencilere, özel öğrenme güçlüğüne yönelik kitap tavsiyelerinde bulunan Prof. Dr. Melekoğlu seminer sonunda katılımcıların sorularını cevapladı.