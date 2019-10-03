Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege
'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter
hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun
karakol botumuz, 47 düzensiz göçmeni taşıyan botu tespit ederek Ege'de olası bir insani dramın yaşanmasını engelledi. Göçmenler, Bahriyelilerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurlarına teslim edildi" denildi.
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