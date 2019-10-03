Son Dakika Haberleri: Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi
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Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi

34 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.

Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi, System.String[]
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun karakol botumuz, 47 düzensiz göçmeni taşıyan botu tespit ederek Ege'de olası bir insani dramın yaşanmasını engelledi. Göçmenler, Bahriyelilerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi" denildi.


Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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