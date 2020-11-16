Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar - Son Dakika

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

16.11.2020 17:30

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar Ege'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor.

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

ANKARA - Ege'de gemileriyle, aralarında çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botları batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri, botların çevresine ateş açıyor, ucu sivri sopayla vurarak botlarda delik açıyor. NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşen olayların ardından Ege'nin soğuk sularında çaresiz durumda kalan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri unsurları yetişiyor.

Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına geri itmek yaptığı tüm gayri insani hareketler kameralar tarafından tek tek kaydedildi. Görüntülere göre, Yunan gemileri ilk olarak mültecileri taşıyan botları Türk kara sularına doğru itiyor. Mülteciler için korku dolu dakikalar ise bundan sonra başlıyor.

Gemileriyle içinde çocukların da bulunduğu onlarca mülteciyi taşıyan botu batırabilecek manevraları yapmaktan çekinmeyen Yunan askerleri daha sonra yaklaştıkları bota ucu sivri demir sopalarla vurarak delik açıyor. Bu sırada bazı Yunan askerleri bazen havaya bazen de botun çevresine ateş ediyor.

Mültecilerin bağırışlarına kulak tıkayan Yunan askerleri, tüm yaptıklarının ardından onları Ege'nin soğuk sularında ölüme terk ediyor. Bu gayri insani faaliyetler ise kimi zaman bölgede görev yapan NATO unsurlarının gözlerinin önünde gerçekleşiyor.

Ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına ise Türk Deniz Kuvvetleri yetişiyor. Yunan gemilerine yaptıkları anonslarla uluslararası kanunları çiğnediklerini bildiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar mültecilere yardım eli uzatıyor.

Onları Ege'nin soğuk sularından gemilerine alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurları, aralarında çocukların da bulunduğu mültecilerin sağlık kontrolünü yapıyor, onlara yiyecek veriyor.

Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar
Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar

Yunan, Türk, Ateş, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ege'de ölüme yaklaşılan dakikalar - Son Dakika


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