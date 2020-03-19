Ege'de sessiz derbi - Son Dakika
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Ege'de sessiz derbi

6 saat önce

TFF 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen iki Ege temsilcisi Altay ve Akhisarspor yarın 29'uncu hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya gelecek.

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TFF 1. Lig'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen iki Ege temsilcisi Altay ve Akhisarspor yarın 29'uncu hafta mücadelesinde İzmir'de karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Ege derbisini Bülent Birincioğlu yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle futbolseverler stadyuma alınmayacak. Müsabaka öncesi Akhisarspor 45 puanla 5'inci sırada, Altay ise 43 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda Akhisar'da oynanan maç, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.

İzmir temsilcisinde geçen haftaki Fatih Karagümrük deplasmanında dizinden sakatlanan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve sarı kart cezalısı forvet Yaser forma giyemecek. Akhisar ekibinde ise eksik oyuncu bulunmuyor. İç sahadaki son 5 maçını kazanarak 15 puan toplayan Altay, 6'da 6 yapmaya çalışacak. Üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından son olarak evinde Erzurumspor'la golsüz berabere kalan Akhisarspor ise dış sahada 4'te 4 yapmak için ter dökecek. İki takım da derbiden çıkacak sonuçla büyük ölçüde kaderlerini çizecek.

ALTAY

Cihan – Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Tatos, Kappel, Putsila, Turgut, Paixao

AKHİSARSPOR

Gökhan - Tolga, Uğur, Cocalic, Musa, Rotman, Bjarnason, Onur, Erhan, Ergin, Cikalleshi


Türkiye Futbol Federasyonu, İzmir, Altay, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:33 Kaynak: DHA

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