Ege'de seyircisiz derbi! Corona virüsü... - Son Dakika
Son Dakika Spor Ege'de seyircisiz derbi! Corona virüsü... - Son Dakika Spor

Ege'de seyircisiz derbi! Corona virüsü...

6 saat önce

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında saat 19.00da başlayacak Ege derbisini Bülent Birincioğlu yönetecek.

Ege'de seyircisiz derbi! Corona virüsü..., System.String[]

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında saat 19.00da başlayacak Ege derbisini Bülent Birincioğlu yönetecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle futbolseverler stadyuma alınmayacak.


Müsabaka öncesi Akhisarspor 45 puanla 5inci sırada, Altay ise 43 puanla 7nci basamakta yer alıyor. İki takım arasında ilk yarıda Akhisarda oynanan maç, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona ermişti.


İzmir temsilcisinde geçen haftaki Fatih Karagümrük deplasmanında dizinden sakatlanan orta saha oyuncusu Kerim Avcı ve sarı kart cezalısı forvet Yaser forma giyemecek. Akhisar ekibinde ise eksik oyuncu bulunmuyor.


İç sahadaki son 5 maçını kazanarak 15 puan toplayan Altay, 6da 6 yapmaya çalışacak. Üst üste aldığı 4 galibiyetin ardından son olarak evinde Erzurumsporla golsüz berabere kalan Akhisarspor ise dış sahada 4te 4 yapmak için ter dökecek. İki takım da derbiden çıkacak sonuçla büyük ölçüde kaderlerini çizecek.


ALTAY


Cihan Erhan, Abdülhamit, Abdülkerim, Özgür, Yılmaz, Tatos, Kappel, Putsila, Turgut, Paixao


AKHİSARSPOR


Gökhan - Tolga, Uğur, Cocalic, Musa, Rotman, Bjarnason, Onur, Erhan, Ergin, Cikalleshi


Koronavirüs, Altay, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:53 

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