Ege'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Ege'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

6 saat önce

Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki balıkçı teknesi battı, İzmir'in Dikili ilçesinde de denizin taşması sonucu sahil bandı su altında kaldı.

Ege'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki balıkçı teknesi battı, İzmir'in Dikili ilçesinde de denizin taşması sonucu sahil bandı su altında kaldı.

Geceden bu yana etkili olan ve yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle Kuşadası Limanı yanındaki barınakta bağlı iki balıkçı teknesi alabora oldu, çok sayıda tekne suyla doldu.

Kuşadası Körfezi'ndeki gırgır tekneleri de barınak ve marina içine demirledi.

Kuşadası Liman Başkanlığı yetkilileri, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek şiddetli rüzgarın Salı ve Çarşamba günlerinde yeniden etkili olacağını bildirdi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği diğer bir merkez olan İzmir'in Dikili ilçesinde de denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.

Kuşadası, Dikili, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:54 Kaynak: AA
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