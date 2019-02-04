Ege'de "Sigarayı Bırakan Öğrenciler İçin Sertifika Töreni"

Sigara kullanımı; hastalıklara, sakatlıklara ve ölümlere yol açarak kişi ve toplum sağlığını tehdit ediyor. Her yıl ülkemizde 100 bin, dünya genelinde ise 6 milyon kişi sigaradan dolayı hayatını kaybediyor.İnsan ve toplum sağlığının en önemli düşmanı olan sigaranın, zararlarına dikkat çekmek amacıyla Ege Üniversitesinde çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratılıyor.

Sigarayı bırakma konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ile Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü hem poliklinik hizmeti veriyor hem de sigaranın zararlarına dikkat çekmek,bağımlılığını önlemek amacıyla çeşitli programlar yürütüyor. Ayrıca Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde sigarasız kampüs hedefiyle "Dumansız Ege" kampanyası sürdürülüyor.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Ege Üniversitesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. EÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Başhekimlik, Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Dumansız Ege Platformu tarafından ''Dünya Sigarayı Bırakma Günü'' nedeniyle program düzenlenecek.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipokrat Amfisinde 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 11.00'de yapılacak olan etkinlikte Prof. Dr. Raika Durusoy, "Kurtulmak İstiyorum!";Doç. Dr. Işıl Ergin ve Dr. Nurdan Filis, "Dumansız Üniversiteler" konularında sunumlar yapacak. Program kapsamında"Sigarayı Bırakan Öğrenciler İçin Sertifika Töreni" de gerçekleştirilecek.