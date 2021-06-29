Ege'de sinirbilimcileri buluşturan uluslararası sempozyum düzenlendi - Son Dakika

Geniş bir katılımın gerçekleştiği sempozyumda sinirbilimde son gelişmeler ve sürdürülen çalışmalara yönelik bilgiler paylaşıldı.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sinirbilim Sempozyumu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Avustralya ve Türkiye'den alanında uzman 6 sinirbilimciyi bir araya getirdi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül tarafından koordine edilen sempozyuma akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra geniş bir katılım sağlandı.

ÜNLÜ KONUŞMACILAR KONUK OLDU

Yüzyılın Beyin Cerrahı seçilen Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, dünyaca ünlü beyin atlaslarının yaratıcısı ve tüm bilim alanlarında en çok atıf alan üç kitaptan birinin yazarları olan Prof. George Paxinos ile Prof. Charles Watson, Alzheimer hastalığı üzerinde ABD'de önemli araştırmalar yürüten Prof. Alev Erişir, Almanya'da doku mühendisliği, rejenerasyon ve görüntüleme alanlarında önde gelen sinirbilim çalışmaları olan Prof. Ertürk ile Türkiye'de viral gen transferi ile sinirbilim çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Prof. Emel Ulupınar sempozyumda konuşmacı olarak yer adlı. Çevrimiçi düzenlenen sempozyumda sinirbilimde son gelişmeler ve sürdürülen çalışmalara yönelik bilgiler paylaşıldı.