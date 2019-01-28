Son Dakika Haberleri: Ege'de Soğuk Narenciyeyi Etkiledi

Ege'de Soğuk Narenciyeyi Etkiledi

29 dakika önce

Aydın'ın Didim ilçesinde, son günlerde yaşanan soğuk ve olumsuz hava şartları nedeniyle narenciyelerden özellikle limonda zarar görüldüğü bildirildi.

Ege'de Soğuk Narenciyeyi Etkiledi, System.String[]
Aydın'ın Didim ilçesinde, son günlerde yaşanan soğuk ve olumsuz hava şartları nedeniyle narenciyelerden özellikle limonda zarar görüldüğü bildirildi.

Didim'de çiftçilik yapan Metin Sütçü, Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da portakal hasadı başladığını, sahil ilçelerde de Kuşadası ile Didim kıyı bölgelerde bazı üreticilerin zeytinciliğin yanı sıra mandalina ve limon yetiştiriciliğinin de yapıldığını belirtti.

Küçük çaplı hayvancılık ve bahçe bitkileri yetiştirdiğini ifade eden Sütçü, bahçesinde yetiştirdiği bitkilerde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan yetiştirmeye çalıştığını, ancak son zamanlarda yaşanan soğuk ve denizden esen lodos ve olumsuz hava şartları limonlarda kısmi zarların olduğunu söyledi.

Didim'de küçük üreticiler genelde ürettiğini semt pazarların da sattığını kaydeden Sütçü, pazar tezgahlarda portakalın kilogramı 1,5 -2 TL'den, mandalina 2- 2,5 TL' den alıcı bulurken, limonun kilogramı ise 3- 4 TL'den satıldığını belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:10 Kaynak: İHA

Didim, Aydın, Ekonomi
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