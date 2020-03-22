Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
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Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

6 saat önce

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi, System.String[]

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda İzmir'de çok sayıda yaşlı vatandaş, çağrıya uyarak evinde kaldı.

155'i arayıp polisten yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı ve evlerine dönmeleri sağlandı.

Denizli

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önleme kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması konulan 65 yaş üstü vatandaşlardan yardım isteyenlerin ihtiyaçları polis ve belediye ekiplerince karşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda Denizli'de çok sayıda kişi çağrıya uyarak evinde kaldı.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan ve pazara gitmek isteyen bazı 65 yaş üstü vatandaşlar da polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Uşak

Uşak'ta da 65 yaş üstü vatandaşlar yasağa uyup, sokağa çıkmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan yaşlı vatandaşlar, polise ihbar edildi.

Polis ekipleri, yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri için uyarırken, alışveriş için dışarı çıktığını söyleyen vatandaşların ihtiyaçları belediye ve polis ekiplerince karşılandı.

Öte yandan, yaşlı vatandaşların dışarı çıkmadan 155 ihbar hattını arayarak yardım talebinde bulunabilecekleri vurgulandı.

Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve polis ekipleri de 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine gıda paketi bıraktı.

Aydın

Aydın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların birçoğu yasağa uyarak evinde kaldı.

Öte yandan dışarıda olan 65 yaş üstü vatandaşların bazıları ise polisin uyarısıyla evlerine gitti.

İlçelerdeki pazarlarda belediye ve polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların pazara girmemesi için uyarılarda bulundu.

Koronavirüs, Denizli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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