Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi - Son Dakika

Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

10 dakika önce

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

İzmir, Denizli, Uşak ve Aydın'da, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu, dışarı çıkan bazı vatandaşlar ise uyarılarak evlerine gönderildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkmaması için yapılan çağrılar doğrultusunda İzmir'de çok sayıda yaşlı vatandaş, çağrıya uyarak evinde kaldı.

155'i arayıp polisten yardım isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da polis ve belediye ekiplerince giderildi.

Öte yandan, yasağa uymayarak dışarı çıkan 65 yaş ve üstündeki bazı vatandaşlar da polis ekiplerince uyarıldı ve evlerine dönmeleri sağlandı.

Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi

Koronavirüs, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:18 Kaynak: AA

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