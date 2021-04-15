Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta polis ekipleri denetim yaptı.

Kısmi kapanma sürecinde uygulamaya sokulan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde polis ekipleri, iş yerlerinin kapanış saatlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Ekipler, iş yerlerini tek tek denetleyerek saat 18.00'i geçmesine rağmen kapanmayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, saat 19.00'dan sonra da sokakta olan vatandaşlara evlerine gitmeleri uyarısı yaptı.

Manisa'dan İzmir'e geçişlerde denetim başladı

Genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00 itibarıyla Manisa'dan komşu illere de geçişler denetlenmeye başlandı.

Özellikle İzmir yolunda Süreyya Tabiat Parkı kavşağında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bu kente giden hususi araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Belgeleri olan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşların İzmir'e geçişine izin verildi.

İzmir yolundaki denetimlerin saat 05.00'e kadar süreceği belirtildi.

Denizli, Aydın ve Uşak

Denizli'de polis ekipleri kent genelinde oluşturdukları uygulama noktasında kısıtlamayı ihlal edenleri denetledi.

Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ve İzmir Bulvarında ekipler denetim yaptı.

Uşak'ta da ekipler 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve İzmir-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktalarında denetim yaptı.