Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki bazı kentlerde cadde, sokak ve meydanlarda hareketlilik yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında kalabalıklar dikkati çekti.

Öğle saatlerinde çocuklar için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle Konak Meydanı, Kıbrıs Şehitler Caddesi ve Kordonboyu ile Karşıyaka'da çarşı ve sahil bandında yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı fırsat bilen ve maske kuralına uyan vatandaşlar, çocuklarıyla parklarda vakit geçirdi, yürüyüş yaptı.

Bostanlı sahilindeki çocuk oyun alanlarında da hareketlilik dikkat çekti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları gözlendi.

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyararak kurallara riayet etmelerini istedi.

Uşak

Uşak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Tiritoğlu Parkı'nda yer yer yoğunluk oluştu.

Özellikle İsmet Paşa Caddesi'nde vatandaşlar aileleri ve çocuklarıyla birlikte gezerken, bazı vatandaşlar da Tiritoğlu Parkı'ndaki banklarda oturdu.

Dışarıda olan vatandaşlar maske kuralına uydu.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimleri sürdürdü. 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kentin birçok noktasında da maske ve sigara denetimleri devam etti.

Kuşadası ve Didim'de denize girildi

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.

Kuşadası kent merkezi ile Kadınlar Denizi sahillerinde vatandaşlar güneşlendi. Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkumda'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.

Denizlililer "evde kaldı"

Denizli'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarıları dikkate alan vatandaşlar ise evlerinden çıkmamayı tercih etti.

Hafta sonu olmasına rağmen normalde şehrin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda görevli polis ekipleri denetimlerine devam etti.