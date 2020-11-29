Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi - Son Dakika

Ege'de sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle meydanlar hareketlendi
29.11.2020 17:08
Kuşadası'ndan detaylar Sahilden görütüler Deniz kenarında oturan vatandaşlar Didim Sahilde oturanlar Parktan görüntü Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildi Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.
Kuşadası'ndan detaylar
Sahilden görütüler
Deniz kenarında oturan vatandaşlar
Didim
Sahilde oturanlar
Parktan görüntü
Yürüyüş yapanlar - Kuşadası ve Didim'de denize girildi
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin sahillerinde de hareketlilik yaşandı.
Kuşadası kent merkezi ile Kadınlar Denizi sahillerinde vatandaşlar güneşlendi. Didim'in dünyaca ünlü sahili Altınkumda'da sıcak havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar denize girdi.
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