Ege'de sokak hayvanlarına destek: Hayvanları Yaşatalım Kermesi - Son Dakika
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Ege'de sokak hayvanlarına destek: Hayvanları Yaşatalım Kermesi

21.01.2022 12:00
Ege'de sokak hayvanlarına destek: Hayvanları Yaşatalım Kermesi

Ege Üniversitesinde (EÜ) sokak hayvanları yararına yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

EÜ Ölçme Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖDEM) tarafından Eğitim Fakültesi önünde gelirinin hayvan hakları için harcanacağı "Dostlarımızı Yaşatalım Projesine Destek Kermesi" kuruldu. Kermeste öğrenciler, personel ve yakınları tarafından bağışlanan yiyecek, içecek, giysi, el sanatları ve benzeri ürünler sergilendi. Etkinlikte elde edilen gelirler ile sokaktaki canların mama ve tedavi masraflarına desteksağlanacak. Projeye ve canlara destek olmak isteyenler, kermese yoğun ilgi gösterdi.

Kampüste barınan hayvanlara oldukça önem veren ve bu kapsamda yürütülen sosyal sorumluluk projelerini destekleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hazırlanan barınaklar, kampüsün çeşitli noktalarına yerleştirilmişti. Bu barınaklarda yaşayan canların beslenmeleri, bakım ve tedavileri ile yakından ilgilenen EÜ Hayvan Hakları Topluluğu da Rektör Budak'ın destekleriyle birçok proje hayata geçirmeye devam ediyor. Projeler, "Huzurlu Üniversite" mottosu ile çalışmalarını sürdüren diğer birimlere de örnek teşkil ediyor.

EÜ ÖDEM tarafından düzenlenen etkinliği destekleyen EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Anabilim Dalı öğretim görevlisi İlkay Gökçe Erdoğan, "Bu etkinlik ile sokak hayvanlarına destek olmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla geliri ile EÜ Hayvan Hakları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen besleme, kısırlaştırma ve tedavi faaliyetlerine destek olacağız. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz kermesin ikincisini Şubat ayında tekrarlamayı planlıyoruz. Biz, EÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak etkinliği destekliyor; tüm hayvanseverlerin destek ve katkılarını bekliyoruz" dedi.

EÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Alper Başbay ise, "Yüksek farkındalık bilinciyle sosyal sorumluluk projesine ve çalışanlara destek olan ÖDEM'i tebrik ediyorum. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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Eğitim Fakültesi, Hayvan Hakları, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'de sokak hayvanlarına destek: Hayvanları Yaşatalım Kermesi - Son Dakika

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