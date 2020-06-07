Türkiye'de önde gelen turizm destinasyonlarından İzmir ve Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli turlar düzenlendi.

Salgın sonrası normalleşme döneminde iç turizmde hareketliliğin artmaya başladığı bölgede ulaşımla ilgili alınan yeni kararlar çerçevesinde sosyal mesafeli ilk turlar başladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde başlayan tur İzmir'in Seferihisar ve Urla ilçelerine düzenlendi. Geziden önce araç dezenfekte edildi, yolcuların "Hayat Eve Sığar" (HES) kodları kontrol edilip ve ateşleri ölçüldü.

50 kişi kapasiteli araca sosyal mesafe kurallarına uyularak maskeli 22 yolcu alındı.

Bu kapsamda Sığacık, Teos Antik Kenti ve Urlay'a kapsayan tura katılanların oldukça memnun oldukları gözlendi.

Tur sorumlusu Murat Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafeli turların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Araca binerken herkesin HES kodunu aldık, ateşini ölçtük ve yanımıza yeterince maske aldık. Araca her iniş ve binişte eller dezenfekte edildi.Tura katılanlar oldukça memnun kaldılar. Bundan sonra tura katılacaklara Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Turlarımız gerekli önlemler kapsamında devam edecektir.

Tura katılan Gamze Baydı ise uzun süre sonra tura katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, gönül rahatlığıyla geziyi tamamladıklarını dile getirdi.