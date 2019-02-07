Ege'de Taşkın Yaşanan Topraklarda Verim Kaygısı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erekul, Ege bölgesindeki sağanak nedeniyle su altında kalan ekili arazilerde kışlık ürünler ve buğdayda verim kaybının yaşanabileceğini söyledi.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erekul, Ege bölgesindeki sağanak nedeniyle su altında kalan ekili arazilerde kışlık ürünler ve buğdayda verim kaybının yaşanabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Osman Erekul, bölgede yaşanan son yağışlar dolayısıyla özellikle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu, Söke ve Koçarlı ovalarında ekili olan ağırlıkla buğday, yem bitkileri ve az miktarda da arpanın su altında kaldığı bilgisini verdi.



Suyun arazi içerisindeki yüksekliği, bitkiyi tümüyle örtüp örtmediği ve su altında kalma süresinin bu ürünlerin verimlerini etkilediğini aktaran Erekul, "Ürünün su altında kaldığı süre 3-4 gün üzerindeyse ciddi verim kayıpları bekleyebiliriz. Bir hafta su altında kalırsa verim çok düşük düzeyde kalır veya tümüyle verim alamama söz konusu olabilir." dedi.



"Yaz sezonu için olumlu"



ADÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Başal ise kamuoyunda düzensiz yağışların küresel iklim değişikliğiyle ilişkilendirilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Aslında küresel iklim değişikliği dediğimizde yıl içinde düşen toplam yağış miktarı değişmeden yağış rejiminin değişmesi söz konusudur. Yani birim zamanda düşen yağış miktarının fazla olması. Bu da yüzey akışlarına dolayısıyla sellere sebep olabiliyor. Ama bölgemizdeki bu yağışların olumsuz olduğu kadar olumlu sonuçları da olabilir. Birkaç yıldır kurak geçen bir sezon yaşadık. Bu yıl Türkiye'nin de içinde bulunduğu yağışlı bir yıl içerisindeyiz. Sel ve taşkınlar kışlık ürünlerde, buğdayda verim kaybına neden olabilir, ancak yeraltı sularının beslenmesi nedeniyle yazlık ürünler için olumlu sonuçlarının olacağını düşünüyorum."



Başal, tuzlu yapısıyla bilinen Söke Ovası'nda yaşanan taşkınların tuzluluk oranını azaltabileceğini, bunun da bir avantaj olarak değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

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