Ege'de tehlikeli tırmanış, Batı neden seyirci? - Son Dakika
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Ege'de tehlikeli tırmanış, Batı neden seyirci?

02.09.2022 09:44

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atması ile ilgili gerginlikler devam ediyor.

Yunanistan'ın, Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerine Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi ile 'radar kilidi' atması ile ilgili gerginlikler devam ediyor.

Türkiye, yaşananları "kabul edilemez bir pervasızlık ve şımarıklık' olarak niteleyerek tepki gösterirken, ABD ise "Tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Avrupa Birliği ise yaşananlara yönelik Yunanistan'a yeterli tepki göstermemekle eleştiriliyor.

Peki Ege'deki tehlikeli tırmanışta Batı neden seyirci?

Elektrik ve doğalgaza dün gece gelen zamlar yeni bir enerji krizinin habercisi mi?

Enerji krizine dış politikada üretilebilecek seçenekler neler?

Ukrayna savaşında son durum...

Irak'ta yaşanan ve şimdilik durulan iç çatışmalar nereye varır?

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Eski diplomat Gülru Gezer, 'Dış Politikayla İçli Dışlı'da son gelişmeleri Barçın Yinanç'a yorumladı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Doğu Akdeniz, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'de tehlikeli tırmanış, Batı neden seyirci? - Son Dakika

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