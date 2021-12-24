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Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika

Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü

24.12.2021 13:59
Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yaklaşık 100 kişinin bindiği tekne, düzensiz göçmenleri İtalya'ya taşımak için yola çıkmıştı.

Kazada 7 kişi öldü, 27'si çocuk toplam 90 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.

Kayıplar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Yunanistan, İtalya, Yunan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika
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