Ege'de teknenin karaya oturması sonucu 7 düzensiz göçmen öldü - Son Dakika

Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin karaya oturması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yaklaşık 100 kişinin bindiği tekne, düzensiz göçmenleri İtalya'ya taşımak için yola çıkmıştı.
Kazada 7 kişi öldü, 27'si çocuk toplam 90 kişi Yunan Sahil Güvenlik birimleri tarafından kurtarıldı.
Kayıplar için arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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