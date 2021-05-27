Ege'de turizm hareketliliği başladı

Türkiye'de turizmin öncü bölgelerinden Ege'deki tatil beldelerinde, hareketlilik yaşanıyor.

Ege Rivierası" olarak adlandırılan Çanakkale'den Fethiye'ye uzanan kıyı şeridinde, turizm sezonu başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılı buruk geçiren turizmciler bu sezona umutlu girdi.

Bölgede, havaların ısınmasıyla başlayan kısmi hareketliliğin, normalleşme adımlarıyla hızlanması bekleniyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, son haftalarda rezervasyon için arayanlarda ciddi artış olduğunu söyledi.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından talep geldiğini anlatan Belge, "İnsanlar evde kalmaktan sıkıldı. Çalan telefonlarımıza baktığımızda bu sezon için umutlarımız yüksek. İç pazar bizim bölgemizi için önemli. Ancak dış pazarın da geçen seneyi geride bırakacağını öngörüyoruz. Şu anda Almanya, Hollanda, Belçika ve Çin'den ciddi anlamda rezervasyonlarımız var." dedi.

Salgın öncesinde Uzak Doğu'dan gelen turist sayısında yükseliş olduğunu hatırlatan Belge, salgınla bunun düştüğünü belirtti.

Bu sezon için Uzak Doğu'dan gelen taleplerde ise artış olduğunu aktaran Belge, "Özellikle Çin pazarı beklentimiz yüksek. Bu sene ve bundan sonraki yıllarda Çinli misafirlerimizin sayısı hızla artacak." diye konuştu.

Belge, sezonun kısıtlamalar ve kapanmalar nedeniyle biraz geç başladığını dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının mayıs sonu itibarıyla mevsim normallerine yükseldiğini, kasım ve aralıkta da sıcaklıkların yüksek olmasının beklendiğini kaydeden Belge, "Bu da sezonu aralık ayına kadar yaymış oldu. Burada alternatif turizm çeşitliliğine yönelik de çalışmalar yapıyoruz. Turizmci olarak sabrettik. Sabrın sonu selamet." değerlendirmesinde bulundu.

Otellerdeki tedbirleri gören misafirlerin yeniden gelmeye istekli olduğunu ifade eden Belge, sektöre yönelik aşı çalışmalarının da hızlı sürdüğünü söyledi.

"Fiyatlarda zam yok"

Çeşme'deki bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da tam kapanma nedeniyle mayısta turist sayısında istenilen seviyelere ulaşılamadığını belirterek "2020'de gelen misafirlerimiz biraz tedirgin gelmişti. Ancak bu sene alınan önlemler ve aşılanmayla belirsizlik yerini güvene bıraktı. Özellikle Güvenli Turizm Sertifikasyonu sektör adına çok güzel bir çalışma oldu. Bu sene beklentimiz daha yüksek. Bunu rezervasyonlarımızdan görüyoruz." şeklinde konuştu.

Sektörde sezon fiyatlarının geçen yıl kasım ayında belirlendiğini anımsatan Tuğgan, "Hiçbir zaman yüksek fiyatlarda satış yapmak gibi bir niyetimiz olmadı. Bu sezon da zaman zaman indirimlerimiz var. Tüketicilerimize sağlıklı ve güvenli tatili fahiş fiyatlarda yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı.