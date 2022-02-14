Üye Girişi
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

14.02.2022 21:36
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı teknesinde 240 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 348 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında balıkçı teknesinde 240 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 348 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Seferihisar açıklarında farklı günlerde lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 320 düzensiz göçmen ile lastik botunun arızalanması sebebiyle yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 11 Şubat günü saat 12.20'de Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesi içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekibi, lastik bot içerisindeki 240 kaçak göçmen ile 5 göçmen kaçakçısını yakaladı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. - İZMİR

Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı
Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500

Seferihisar, Yunanistan, Dikili, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT'lilere destek verdi! Etiketi paylaşıp sert çıktı
21:29 Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu
21:20 Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi
21:04 Oğuzhan Koç'tan, Demet Özdemir'e sürpriz evlenme teklifi!
20:59 "Rabbime kurban ettim" diyerek oğlunun boğazını kesmişti! İyileşen çocuk yaşananları anlattı, anne şikayetçi olmadı
20:58 Hesap değiştirmeyi unutan Hakan Karaahmet, sosyal medyada kendi kendini öv öv bitiremedi
20:57 Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na "doğal gaz karından vazgeçme" önerisi! Kabul edilirse faturalarda ciddi düşüş yaşanacak
20:24 Hakkında soruşturma başlatılan sağlık çalışanı, evinde kafası çöp poşetine geçirilmiş olarak ölü bulundu
20:23 Taraftardan büyük destek! Uşak'tan gelen Kerem, Beşiktaş formasıyla bir ilk yaşayacak
20:22 Pavyon baskınına giden polise saldırmışlardı! Olayın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 21:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement