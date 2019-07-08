Ege'de tütün hasadı başladı

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve bin bir emekle yetiştirilen Ege tütününde 'kırım' işlemi başladı.

Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve bin bir emekle yetiştirilen Ege tütününde 'kırım' işlemi başladı. Artan girdi fiyatlarından ve iklimsel şartlardan dolayı beklentisi karşılanmayan tütün üreticileri, tütüne alternatif ürün arıyor. Ege Bölgesi'nin en çok tütün yetiştirilen yeri İç Ege'de tütünlerin hasadına başlandı. 'Kırım' olarak adlandırılan tütünlerin toplanma işleminde üreticiler, tütünlerin dallarından toplanıp kurutulmasına kadar bin bir emek veriyor. Dünyanın en kaliteli tütünleri arasında yer alan ve kalitesi nedeniyle talep gören Ege tütünü, son yıllarda iklim şartlarından olumsuz etkileniyor. Artan sıcaklıklardan dolayı sulanmak zorunda kalan tütünlerin kalitesinde ve veriminde sulamanın ardından ciddi anlamda düşüş yaşanıyor. Son yıllarda iklimsel şartlardan ve artan girdi fiyatlarından dolayı beklentisi karşılanmayan tütün üreticileri tütüne alternatif ürün arıyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 21 liradan satılan tütünün bu yıl 24 liradan satılması bekleniyor.

"İKLİM VE PİYASA ÇİFTÇİYİ YORDU" Tütün üretiminin bölgede dar bir alana sıkıştığını söyleyen tütün üreticisi Muktalip İbileme, tütüne alternatif ürün aradıklarını belirterek, "Son yıllarda artık bütün tarımda olduğu gibi tütün de para kazandırmıyor. Çeşitli alternatif ürünlerle çalışmamız var, bunlardan bir netice alamadık şimdiye kadar ama bir netice aldığımızda bu tütüncülük bitecek. Hem iklimle hem piyasayla çiftçiyi baya yordu. Geçtiğimiz yıla göre tütünlerde fiyatlarda 3 lira gibi bir artış var. Tonu 21 bin liradan tütün sattık geçen yıl, bu yıl 24 bin 500 liradan sözleşme imzaladık" dedi.

"SON YILLARDAKİ SICAKLIKLAR TÜTÜNÜN DOĞASINA AYKIRI" Tütünlerin sıcaklıklardan dolayı sulandığını ve sulamanın tütün kalitesini düşürdüğünü aktaran İbileme, "Rekolte geçtiğimiz yıla göre iyi ama sıcakların aniden bastırması ve ilkbaharda yağışların çok olmasından dolayı tütünler suya alışmıştı. Sıcaklar bastırınca tütünlerde bir dengesizlik oluşmaya başladı. Önceden bu bölgede gece kırımları yapılmazken şu anda geceleri tütün kırmaya başladık. Çünkü önceden gölgede sıcaklıklar 30 ila 35 dereceyken son yıllarda artık 40 derecelerin üstüne çıkmaya başladı. Bu da tütünün doğasına aykırı. Suyu çok sevmez tütün. Ama son yıllarda artık sulamak zorunda kalıyoruz. Suladığımızdan dolayı da rekoltelerde belli bozukluklar var. Ege tütünü kalitesinin sayesinde satılıyordu. İstediğimiz kaliteye ulaşamayınca da istediğimiz fiyata ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

"GİRDİ MALİYETLERİ ARTTI" Yıl bazında bakıldığında geçtiğimiz yıl yüzde 40 olan girdi maliyetlerinin bu yıl yüzde 50'yi bulduğunu ifade eden İbileme, "Geçen yıl 40 liraya aldığımız ilaç maliyetleri bu yıl 80 liraya ulaştı. 100 liraya amele tutuyorduk. Bu sene 130 liradan amele tutmaya başladık. Geçen yıl 500 liradan kiraladığımız tarlaları bu yıl 800 liradan kiralıyoruz. Girdi maliyetleri yükseldikçe bu tütün para kazandırmaz" diye konuştu. Yaz tatilinde ailesine yardım etmek için tütün tarlasına gelen Levent Kaan İbileme, tütün hasadının zorlu bir şekilde sürdüğünü söyledi.

(Melike Müzeyyen Türk/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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