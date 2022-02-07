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Ege'de üç ceset bulundu - Son Dakika

Ege'de üç ceset bulundu

07.02.2022 13:46
Ege'de üç ceset bulundu

Ege'de Bolukendire Adası sahilinde iki, Sömbeki Adası kayalık bölgesinde bir kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi.

Ege'de Bolukendire Adası sahilinde iki, Sömbeki Adası kayalık bölgesinde bir kişinin cansız bedenlerinin bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Bolukendire Adası Vorina sahilinde, üzerlerinde kıyafet olmayan bir erkek ve bir kadın cesedi bulundu. Sömbeki Adası'nda ise 1.70 boylarında erkek cesedi tespit edildi.

Kimlikleri tespit edilemeyen bu kişilerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi sonuçlarının bekleneceği belirtildi.

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Yunan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ege'de üç ceset bulundu - Son Dakika


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