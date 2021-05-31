Ege'de "Uluslararası Ege Radyasyon Onkolojisi Sempozyumu" - Son Dakika

Sempozyuma, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, EÜTF Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman, alanında uzman akademisyenler, uzman radyasyon fizikçileri, radyasyon onkologları ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Çağımızın en önemli sağlık problemlerinden biri olan kanser, her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden oluyor. Hepimizin bildiği gibi, tedavi süreci oldukça zor olan bu hastalıkla mücadelede erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri, hayati bir öneme sahiptir. Şüphesiz ki kanser tedavisinin en önemli unsurlarından biri radyoterapidir. Bugün her iki kanser hastasından birinde, hastalığın seyri sırasında radyoterapiye gereksinim duyuluyor. Öte yandan tamamen teknolojiye bağlı olan bu tedavi yönteminde iyi klinik sonuçlar elde edilebilmesinde, teknolojinin takip edilmesi gerekmektedir" dedi.

Ege Üniversitesinin sağlık hizmetlerindeki kalitesini her geçen gün artırdığına değinen Rektör Budak, "Üniversite olarak, sağlık hizmetlerimizin kalitesinin güncel ihtiyaç ve koşullar doğrultusunda geliştirilmesine büyük önem veriyor, daima bu konudaki gerekliliklerin bilinciyle hareket ediyoruz. Hastanemize yaptığımız yatırımlarla teknolojik alt yapımızı sürekli güçlendiriyoruz. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalımızın cihaz alt yapısında yapılan yenileme çalışmaları kapsamında da kliniğimizde son teknoloji 2 adet lineer hızlandırıcı, hasta konumlandırma sistemi, tedavi planlama ve konturlama yazılımları devreye sokuldu. Ne mutlu ki tüm yatırımlarımız neticesinde bugün, onkoloji hastalarına son teknoloji radyoterapi uygulamalarını sunabilecek bir konumda bulunuyoruz. Yatırımlarımızın doğru yönlendirilmesi ve etkili sonuçlar üretebilmesinde ise akademisyenlerimizin titizlikle yürüttüğü çalışmaların büyük etkisi bulunuyor. Sağlığımızı tehdit eden unsurlara karşı verilen tüm mücadelelerin başarıya ulaşması temennisiyle düzenlenmesinde emeği geçen ve paylaşımlarıyla etkinliğe katkı sağlayan tüm katılımcılarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

32 ülkeden 400'ünüzerinde bilim insanıkatıldı

Başkanlığını, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Yalman'ın yaptığı sempozyumda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan alanında uzman seçkin akademisyenler Radyasyon Onkolojisi alanındaki son teknolojik gelişmeler, bu gelişmelerin kliniğe yansımaları ve gelecekte radyasyon onkologlarını nelerin beklediği, dünyada ve Türkiye'de Radyasyon Onkolojisinin durumu gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu. Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, sempozyumda 32 ülkeden 400 kişinin üzerinde katılımcıyı ağırladı.