Ege'de üretimin en az yüzde 50'sinin ihraç edilmesi hedefleniyor

Ege Bölgesi'nde üretim yapan firmaların üretimlerinin en az yüzde 50'sini ihraç edebilecek altyapıya kavuşmalarını hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile BASİFED'in ortaklaşa düzenlediği İhracat Akademisi Eğitim Programı, diğer illere ve kuruluşlara da örnek oldu.



İhracat Akademisi'nin 2018 yılındaki programının son derece başarılı olduğunu, katılan 30 kursiyerin ihracat mevzuatı, pazarlama ve diğer konularda çok yararlı bilgiler edindiğini dile getiren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu sene İhracat Akademisi'nin ikincisini gerçekleştirdiklerini, diğer ihracatçı birlikleri ile akademinin tüm programını paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.



Diğer federasyonlarda İhracat Akademisi kuracak



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise; üye federasyonlar ile bu akademi faaliyetini paylaştıklarını ve başka il ve bölgelerdeki federasyonların da kendi ihracat akademilerini kuracaklarını söyledi.



Bu sene İhracat Akademisi'nin ikincisini gerçekleştirdiklerini ifade eden EİB Başkanı Eskinazi, "İlk ihracat akademisi programında 30 mezun verdik. Bu 30 mezun başarılı bir dönem geçirdi. İlk eğitim programımız son derece başarılı oldu. Şu an ikincisini gerçekleştirdiğimiz programımız da başarılı olacak diye düşünüyorum. Firmalarımızın yurt dışına açılması için bu programız devam edecek. Buradaki birinci amacımız mevcut ihracatçılarımızın sayısını arttırmak. Üretim yapan her firmamızın üretimlerinin en az yüzde 50'sini ihraç edebilecek konuma getirmek" dedi.



Ege olarak ilkleri yapmaya alışık olduklarını söyleyen Eskinazi, "Biz başlattık umarım diğer ihracatçı birlikleri de bu tür programları başlatır. Bunun için elimizdeki bilgileri paylaşmaya hazırız hatta bu eğitimleri gidip orda da yapabiliriz" diye konuştu.



"Gençler marka oluşturmada daha başarılı olacaktır"



Gençlerin marka oluşturmakta diğer ihracatçılardan daha başarılı olacağına dikkat çeken Eskinazi, verilen eğitimlerde ihracatçılara nasıl tanıtım yapılacağını ve güvenilirliğin nasıl sağlanacağının öğretildiğini sözlerine ekledi.



"Başka federasyonlar da başlayabilir"



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya da, geçtiğimiz yıl başlattıkları bu eğitim programı ile daha fazla ihracata yönelen firma ve girişimci oluşturtmak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi. Geçen sene çok başarılı bir dönem geçirdiklerini ve bu sene artan bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade eden Ösen, "Ne kadar çok ihracat yaparsak o kadar çok ülkemize katkı sağlamış oluruz. Bu sebeple bu akademi son derece değerli" dedi.



Geçen seneki başarıdan sonra İhracat Akademisi'ne sadece ihracatın inceliklerini öğrenmek isteyen girişimcilerden değil başka dernek ve kuruluşlardan da ilgi olduğuna dikkat çeken Ösen, "Biz de bağlı bulunduğumuz diğer üye federasyonlar ile İhracat Akademisi'nin bilgilerini paylaştık. Bazı federasyonlar da önümüzdeki dönemde kendi ihracat akademilerini kuracaklar. Eğitimlerimiz Anadolu'ya yayılırsa hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



İhracat Akademisi'nde ihracatta başarılı isimler deneyim paylaşımında bulunuyor. İhracat Akademisi'nin ikincisinde EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EİB Organik Komitesi Başkanı Mehmet Ali Işık, İhracat Akademisi'ne katılan kursiyerlerle deneyim paylaşımında bulundu. - AYDIN