Son Dakika Haberleri: Ege'de Yağış Bereketi

Ege'de Yağış Bereketi

17 dakika önce

İzmir ve Çanakkale'de, "nisan ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması"na bu yıl nisan ayının ilk 10 gününde ulaşıldı.

Ege'de Yağış Bereketi, System.String[]
İzmir ve Çanakkale'de, "nisan ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması"na bu yıl nisan ayının ilk 10 gününde ulaşıldı.

AA muhabirinin Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Ege Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan hava sistemi nedeniyle bazı illerde metrekareye 40 kilogramdan fazla yağış düştü.

"Uzun yıllar nisan ayı yağış ortalaması" metrekareye 46,4 kilogram olan İzmir'e, son 48 saatte 40,9 kilogram yağış düştü.

Bu ayın ilk 10 günündeki toplam yağış miktarı 46,2'ye ulaşan kent, uzun yıllar ortalama yağış miktarına 10 günlük sürede ulaştı.

Bölgede son 48 saatte en fazla yağış 46,2 kilogram ile Manisa'ya düştü. Çanakkale 40,8, Aydın 35,5, Balıkesir ise 11,7 kilogram yağış aldı.

Bu ayın ilk 10 gününde 45,6 kilogram yağışın düştüğü Çanakkale de 45,8 kilogramlık uzun yıllar ortalamasını yakaladı.

Bölgede bugün havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa ve Aydın'da il genelinde, Balıkesir'in merkez ve batısında, Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 30-60 kilogram) olması, yağışların gece saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:35 Kaynak: AA
Çanakkale, Ege, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Sarı Alarm! Meteoroloji Tarih Verip Uyardı Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı Eliz Sakuçoğlu ile Aşk Yaşayan Ekin Mert Daymaz, Gönlünü Güzel Oyuncuya Kaptırdı Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 13:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'de Yağış Bereketi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]