Ege'de Yağış Uyarısı
56 dakika önce
EGE Bölgesi'nde bu geceden itibaren yeni bir kuvvetli yağış dalgası bekleniyor.
EGE Bölgesi'nde bu geceden itibaren yeni bir kuvvetli yağış dalgası bekleniyor. Fırtınanın denizde ve karada etkisini kaybettiği bölgede beklenen yağışın, etkili olması bekleniyor. Antalya
'da yaşanan hortum felaketinin ardından Ege
Bölgesi için de Meteoroloji alarm verdi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre denizde rüzgar, yarın öğle saatlerine kadar saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek. Kuzey Ege
'de şiddetini kaybeden fırtına hem deniz hem de karada risk olmaktan uzaklaştı. Ancak bölgeye, bu gece saatlerinden itibaren ikinci bir yağış dalgasının gelmesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: DHA
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