Son Dakika Haberleri: Ege'de Yağış Uyarısı

Ege'de Yağış Uyarısı

56 dakika önce

EGE Bölgesi'nde bu geceden itibaren yeni bir kuvvetli yağış dalgası bekleniyor.

Ege'de Yağış Uyarısı, System.String[]
EGE Bölgesi'nde bu geceden itibaren yeni bir kuvvetli yağış dalgası bekleniyor. Fırtınanın denizde ve karada etkisini kaybettiği bölgede beklenen yağışın, etkili olması bekleniyor.

Antalya'da yaşanan hortum felaketinin ardından Ege Bölgesi için de Meteoroloji alarm verdi. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre denizde rüzgar, yarın öğle saatlerine kadar saatte 50 ila 70 kilometre hızla esecek. Kuzey Ege'de şiddetini kaybeden fırtına hem deniz hem de karada risk olmaktan uzaklaştı. Ancak bölgeye, bu gece saatlerinden itibaren ikinci bir yağış dalgasının gelmesi bekleniyor.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

Ege, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor Başkanı: Bu Kulüp İflasın Eşiğinden Döndü Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak Annesiyle Aynı Dönemde Kanser Olan ve Yenen Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:29:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ege'de Yağış Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]