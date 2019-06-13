Son Dakika Haberleri: Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini aştı
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Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini aştı

1 saat önce

Umut yolculuğu için ülkelerinden ayrılan göçmenler, Yunan adalarına yakınlığı sebebiyle Avrupa'ya geçiş için en fazla Ege Denizi'ni tercih etmeye devam ediyorl. Ege'de 2019'da denizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini aştı.

Umut yolculuğu için ülkelerinden ayrılan göçmenler, Yunan adalarına yakınlığı sebebiyle Avrupa'ya geçiş için en fazla Ege Denizi'ni tercih etmeye devam ediyorl. Ege'de 2019'da denizde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini aştı. İhlas Haber Ajansının Sahil Güvenlik Komutanlığından aldığı bilgiye göre, 2019 yılı başından bu yana Sahil Güvenlik ekipleri 310 olayda 10 bin 631 düzensiz göçmeni denizde yakaladı. Bu dönemde 16 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, geçişleri sağlayan 17 organizatör Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin özellikle İzmir Dikili, Balıkesir Ayvalık ve Çanakkale Ayvacık ilçesi arasında Kuzey Ege'de yoğun bir şekilde geçiş yapmaya çalıştıkları gözlendi. Sahil Güvenlik Komutanlağına bağlı ekipler de Ege denizinde karadan, denizden ve havadan 24 saat denetim yaparak geçişleri ve kazaları önlemek için yoğun çaba harcamaya devam ediyor.
(İHA)
Ege'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bini aştı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
avrupa, ege denizi, sahil güvenlik, ege, Güncel
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