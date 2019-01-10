Ege'de "Yapay Zeka" Tartışıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Saffet Gönül'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansa EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Gönül, konferansta yapay zekâ ve yapay zekânın geleceği hakkında konuştu.

Yapay zekânın hastalıklara önceden tanı konması yolunda önemli faydası olduğunu ve yanılma payının çok düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, "Özellikle 1990-2000 yılları arasında beynin işleyişini çok net anlamaya başladık. Gelişen bilgisayar teknolojisi ve işlemcilerin hızının artmasıyla beraber insanların bilgisayarlarla olan ilişkisi başka bir boyuta geçti. Yapay zekâ insanlar gibi duyguyla hareket etmiyor, öğretilmiş komutları uyguluyor" diye konuştu.

Yapay zekâların hangi sorulara cevap verip veremediği konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Gönül,"Çok kişisel sorulara genelde cevap veremeyen yapay zekâları her soruya karşı kodlamak mümkün değil. Verilen komutları çok çabuk işleyip, kullanıma sokabilen yapay zekâya sahip robotların bilinç düzeyi yakın gelecekte artacak, böylece çoğu sektörde faaliyet gösterecekler" dedi.

Bilinç oluşumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaşan Prof. Dr. Gönül, "Bilinç, kısaca çevrenin farkında olma ve bu farkındalıkla karar vermektir. Eskiden bilinç oluşması için çok sayıda kompleks yapının bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bugün ise daha farklı şeyler düşünmeye başladık. Bilinç gelişimiyle evrim teorisi doğrudan bağlantılı.DNA, hayatta kalabilmek için hücre haline geliyor, sonrasında ise bizlere ve diğer canlılara evriliyor" diye konuştu.

Yapay zekânın duyguyla karar vermediğini ve bu nedenle insandan ayrıştığını vurgulayan Prof. Dr. Gönül konuyu; "Diyelim ki beş kişinin organa ihtiyacı var ve o anda acile nezle olmuş bir hasta geldi. Organları uyumlu, yani o beş kişiyi kurtarabileceğiz. Peki, bu kişinin organlarını alalım mı? Oran bire karşı beş, beş kişinin hayatı kurtulacak. Ancak işin içine etik giriyor. Bizler için bu yanlıştır ancak yapay zekâ için doğrudur" diye konuştu.

İnsanın sosyal bir varlık olduğunu, hayatta kalabilmek için bu şekilde evrim geçirdiğini belirten Prof. Dr. Ali Saffet Gönül, "İnsanlar sosyal olarak dışlandıkları zaman beyinlerindeki ağrı bölgeleri harekete geçiyor ve gerçekten acıyı hissediyorlar. Bu nedenle dışlanmamak için her türlü sosyal ilişkilerini düzenliyorlar, kimi zaman bazı konularda çekimser kalıyorlar. Dolayısıyla yapay zekayı daha çok geliştireceksek, sosyal bir yapay zeka ortaya çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Konferansın sonunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel tarafından konuşmacı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül'e "Katılım Plaketi" verdi.