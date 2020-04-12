Ege'de yasağın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanındaki sessizlik

Boş sokak ve caddeler

Polisin yasağa rağmen sokağa çıkanlara cezai işlem yapması

Vefa Sosyal Destek görevlilerinin mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırması

Vefa Sosyal Destek ekipleri talepleri karşılıyor

Denizli'de işlek caddelerde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağa rağmen sokağa çıkanlar hakkında tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı.

Ekipler, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bulunan 2 kişi ile bankadan para çekmeye gittiğini söyleyen bir kişiye yasağa uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti.

Öte yandan Vefa Sosyal Destek görevlileri ve yerel yönetim birimleri, talep eden vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Fırıncılar, araçlarıyla mahalleleri gezerek vatandaşlara ekmek ulaştırdı.