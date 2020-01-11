Ege'de yaşayan Erzincanlıların federasyon hayali gerçek oldu - Son Dakika
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Ege'de yaşayan Erzincanlıların federasyon hayali gerçek oldu

6 saat önce

Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu, yapılan başvuru sonrasında kuruluşunu resmen ilan etti.

Ege'de yaşayan Erzincanlıların federasyon hayali gerçek oldu, System.String[]

Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu, yapılan başvuru sonrasında kuruluşunu resmen ilan etti.


Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği yapan Şaban Koçoğlu, İzmir Valiliği İzmir Dernekler İl Müdürlüğünde birçok dernek yöneticisinin katılımıyla federasyon başvurusunda bulundu. Yapılan başvuruyla, Ege'deki Erzincanlıların bir araya geldiği Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonunun kuruluşu ilan edilmiş oldu.


Ege 24 Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Şaban Koçoğlu, derneklerin ortak kararı ile federasyonlaştıklarını ifade ederek, "Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesinde yaşayan, sıla hasreti çeken gurbet dostlarımızı bir araya getirerek, birlikten güç doğacağı inancımızla Ege Bölgesindeki derneklerimizin ortak kararı ile federasyonlaşma sürecimiz 4 aylık bir çalışmanın sonucunda bugün resmiyete kavuşmuştur. Ege bölgesindeki hemşehrilerimiz ile örfümüzün, geleneklerimizin yaşandığı ve yaşatıldığı, hüznümüzün ve sevincimizin paylaşılması adına derneklerimizin bir araya gelmesi çok önemlidir" dedi.


Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Koçoğlu, şöyle devam etti:


"Bizler yüzyıllardır Erzincan'ımızda kardeşçe yaşamış, aynı toprağın hamuru ile mayalanmış, aynı güneşin gönlümüzü ısıttığı ve aydınlattığı bireyleriz. Bugün federasyonumuz ile birlik ve beraberliğimizin tecrübesiyle; kaynaşma, hemhal olma, tek vücut olma zamanıdır. Erzincan'ımızın Fırat Nehri'nden Çağlayan Şelalesi'ne, Terzi Baba'dan Mama Hatun'ununa, Ergan Dağı'ndan halıcılık-bakır işlemesine, tüm Türkiye'mizin iftiharı olmuş olan saygıdeğer büyüğümüz Binali Yıldırım'a varıncaya kadar tüm ortak değerlerimizi tanıtmak ve yaşatmak amacımızdır." - İZMİR

Sivil Toplum Kuruluşu, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
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