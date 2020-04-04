Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu - toplu ulaşım - Son Dakika

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Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuldu - toplu ulaşım
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna İzmir'de büyük oranda uyulduğu görüldü. (1)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:13 Kaynak: AA
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