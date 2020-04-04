Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuluyor - Son Dakika

Pazar yerindeki sosyal mesafe kuralının uygulanması

Pazar yerindeki denetimlerden ve yeni uygulamalardan görünt

Pazar yerine girişte ekiplerin ateş ölçmesi, maske ve el dezenfektan dağıtması

Pazar yerinde alışveriş yapan insanlar

Pazarcı esnası Ahmet Bülent'in açıklaması

Vatandaşlardan Erdal Turhan'ın açıklaması

Vatandaşlardan İsmail İzgören'in açıklaması MANİSA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna Manisa genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.

Demirci ilçesinde polis ekipleri, büyük marketler ve semt pazarları yakınlarında denetim yaparken kent merkezinde belediye zabıta ekipleri de Alaybey ve Laleli semtlerinde pazara gelen vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, ellerini dezenfekte ediyor.

Vatandaşlardan İrfan Bursalı, devletin aldığı tüm tedbirlere riayet ettiklerini belirterek, "Maskemi takarak pazara geldim. Tüm bu önlemler bizim sağlığımız için. Uygulanan kararlara herkesin riayet etmesi gerekir." dedi.