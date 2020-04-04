Ege'de yol denetimleri sürüyor - Son Dakika

Ege'de yol denetimleri sürüyor
6 saat önce
Aydın-İzmir girişinden gerçekleştirilen denetimlerden görüntü Jandarma ve polis ekiplerinin araçları durdurması Ticari araçlarda yapılan evrak kontrolleri Sürücülerin uyarılması 20 yaşından küçük kişiye ceza uygulanması Sürücülerle röportajlar AYDIN - İçişleri Bakanlığının yeni tip...
Aydın- İzmir girişinden gerçekleştirilen denetimlerden görüntü
Jandarma ve polis ekiplerinin araçları durdurması
Ticari araçlarda yapılan evrak kontrolleri
Sürücülerin uyarılması
20 yaşından küçük kişiye ceza uygulanması
Sürücülerle röportajlar AYDIN - İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı Aydın girişinde polis ve jandarmanın denetimi aralıksız sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:04 Kaynak: AA
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