Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis , Erdoğan'ın sözlerine "Yunanistan'ın, bir NATO müttefiki tarafından egemenliği sorgulanacak şekilde tehdit edilmesi kabul edilemez" ifadeleriyle yanıt verirken ayrıca Tükiye, NATO ve BM'ye şikayet edildi.

Ege Denizi 'nde Yunanistan 'ın adaları silahlandırması ve kıta sahanlığı tartışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle seslenmesi gerginliği bir üst perdeye taşıdı.

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Kaynak: DailyMotion.com

Recep Tayyip Erdoğan, Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ege'de yükselen tansiyon; liderler ne diyor, iki toplum gerilime nasıl yaklaşıyor? - Son Dakika

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