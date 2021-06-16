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Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

16.06.2021 13:21
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına İzmir, Denizli, Aydın ve Uşak'taki aşı merkezlerinde hareketlilik devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamına İzmir, Denizli, Aydın ve Uşak'taki aşı merkezlerinde hareketlilik devam ediyor.

İzmir genelinde oluşturulan aşı merkezlerine yaş nedeniyle sırası gelen vatandaşların yanı sıra SGK'ya kayıtlı çalışanlar da randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

Bazı hastanelerde aşı yaptırmak isteyenler yoğunluk oluştururken kentte 30 ilçedeki kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri, bazı özel hastaneler ile 1. basamak sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre dün yaklaşık 70 bin kişiye randevulu olarak aşıları yapılırken bugün 80 bine yakın randevulu kişinin aşılarının yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca başlatılan "gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasıyla bu rakamın artacağı ifade edildi.

Kentte mobil aşı ekipleri ise sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde oluşturulan noktalarda fabrika çalışanlarını aşılamaya devam ediyor.

Fabrika çalışanları için mobil ekip

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi içinde oluşturulan aşı noktasında AA muhabirine açıklama yapan İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, kent genelinde aşıya olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aşılama yaptıkları grupların her geçen genişlediğini vurgulayan Kızılelma, "Bu genişlemenin bir parçası da organize sanayi bölgeleri. Bugünden itibaren ilimizdeki organize sanayi bölgelerinde de gezici ekiplerle aşılama çalışmalarına başladık. Tüm OSB çalışanlarına ulaşmaya gayret ediyoruz. Her mobil araçta 4 kişilik ekip görevlendiriyoruz. Her araçla günlük 1000-1500 civarında aşı yapmayı planlıyoruz. Halen 7 araçla hizmet veriyoruz ama bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz." dedi.

Bölgedeki bir tekstil fabrikasının yöneticisi Serkan Aydın ise aşı konusunda yoğunluk nedeniyle bir süre önce "keşke mobil ekiplerle bu işi yapsalar" diye düşündüğünü, yaklaşık 2 saat sonra bu hizmetin zaten verildiğini öğrendiğini anlattı. Aydın, "Şimdi aşımızı olduk. Gayet iyi. Herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki bir fabrikada çalışan İlknur Karaman da uzun zamandır aşı olmak istediğini, bu imkanın pratik şekilde sunulmasından ötürü yetkililere teşekkür ettiğini belirtti.

"Başkasını da düşünmek lazım"

Aydın'da da vatandaşlar, aşı merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Aydın Devlet Hastanesinde aşısını olan vatandaşlardan Filiz Tıraşoğlu (51), toplumun her kesiminden aşıya olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Sen olup ben olmadıktan sonra kıymeti yok bu işin. Türk vatandaşı olarak görevimizi yerine getirmek lazım. Elimize bu fırsat geçmişken bunu değerlendirmek lazım. Sadece kendimizi değil başkasını da düşünmek lazım. Bu aşı olmazsa virüsü atlatamayız." dedi.

Hastanede aşısını olan Ahmet Köse (38), hayatın normale dönmesi için aşı olunmasının şart olduğunu belirtirken Bahadır Dabansız (30), "Sonuçta salgın var ve bu aşıyı olmalıyız. Hizmet de çok güzel. Çok da hızlı oldu. Böyle bir hizmetten dolayı da mutluyuz." diye konuştu.

"Aşı olmak vatandaşlık görevi"

Denizli'de de hastaneler ve sağlık ocaklarına başvuran vatandaşlar, aşılarını olmaya devam ediyor. Kentte toplam yapılan aşı sayısı 530 bini, ilk doz uygulanan kişi sayısı 330 bini, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 200 bini geçti.

Denizli Devlet Hastanesine birinci doz aşısını olmak için gelen Mehmet Sarı, AA muhabirine, aşı vurulacağı için heyecanlı olduğunu belirterek devlete bu imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Muhammet Altınmakas ise aşı olmayı vatandaşlık görevi olarak gördüğünü anlatarak, "İnşallah hayırlısı olsun herkes için. Herkesi de aşı olmaya davet ediyorum. Böylelikle bu dertten kurtulacağız." dedi.

"Bu salgını ancak aşı olarak yenebiliriz"

Aşılamanın devam ettiği Uşak'ta da önde gelen merkezlerden olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Mücahit Avcil, kent genelinde yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını söyledi.

Hastanede günlük 4 bin kişiye aşı yaptıklarını aktaran Avcil, kent genelinde ise bu rakamın 8 bin seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Hiçbir aksaklık yaşanmadan aşılama işlemine devam ettiklerini dile getiren Avcil, "Şu an hastanemizde 100 personelimiz aşı için görev yapıyor. Günlük 1900'lerden 4 bin seviyelerine çıktık son haftada. Tüm vatandaşlarımız gelip aşılarını olabilir. Bu salgını ancak aşı olarak yenebiliriz. Vatandaşlarımız güvenlik açısından da tereddüt etmesin. Şu ana kadar yan etki şikayetiyle gelen bir vatandaşımız olmadı." dedi.

Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor

Denizli, Aydın, İzmir, Uşak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika


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