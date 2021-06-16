Ege'deki aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor - Son Dakika

Aşılamanın devam ettiği Uşak'ta da önde gelen merkezlerden olan Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Mücahit Avcil, kent genelinde yaklaşık 200 bin kişinin aşılandığını söyledi.

Hastanede günlük 4 bin kişiye aşı yaptıklarını aktaran Avcil, kent genelinde ise bu rakamın 8 bin seviyelerinde olduğunu kaydetti.

Hiçbir aksaklık yaşanmadan aşılama işlemine devam ettiklerini dile getiren Avcil, "Şu an hastanemizde 100 personelimiz aşı için görev yapıyor. Günlük 1900'lerden 4 bin seviyelerine çıktık son haftada. Tüm vatandaşlarımız gelip aşılarını olabilir. Bu salgını ancak aşı olarak yenebiliriz. Vatandaşlarımız güvenlik açısından da tereddüt etmesin. Şu ana kadar yan etki şikayetiyle gelen bir vatandaşımız olmadı." dedi.