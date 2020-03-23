Ege'deki camilerde salgının son bulması için dua edildi - Son Dakika
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Ege'deki camilerde salgının son bulması için dua edildi

30 dakika önce

İzmir, Manisa, Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Ege'deki camilerde salgının son bulması için dua edildi, System.String[]

İzmir, Manisa, Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Ezanın ardından camilerin ses sisteminden dışarıya aktarılan duada, virüsün son bulması temennisinde bulundu.

İmamların yaptığı duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesine yer verildi.

Manisa'da da özellikle tarihi camilerde edilen dua, minare ve avlulardaki hoparlörlerden dışarı verildi. Cami yakınlarından geçen az sayıdaki Manisalılar da ellerini açarak, duaya eşlik etti.

Koronavirüs, Manisa, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:42 Kaynak: AA

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