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Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir - Son Dakika

Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir

16.01.2022 20:00

Ege Denizi'nde gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu. 1999 depremlerinin Yunanistan'daki fay kesimini etkilediğini hatırlatan Görür, "Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var" diye konuştu.

Deprem bölgesindeki Ege Denizi'nde bugün ardı ardına sarsıntılar gerçekleşti. Saat 14.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla bölgede 14.51'de 3.8, 15.26'da 4.7, 16.36'da 3.7 ve 16.39'da 3.7 ile peş peşe sarsıntılar yaşandı.

1999 DEPREMİNİ HATIRLATTI

5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından kritik uyarılarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 1999'u hatırlatarak bugünkü söz konusu depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.

"MARMARA'YI ETKİLEME POTANSİYELİ VAR"

Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem olduğunu belirten Görür, paylaşımında "Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.

Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir
Ege'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir
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Ege Denizi, Naci Görür, Marmara, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir - Son Dakika
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