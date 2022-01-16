Deprem bölgesindeki Ege Denizi'nde bugün ardı ardına sarsıntılar gerçekleşti. Saat 14.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla bölgede 14.51'de 3.8, 15.26'da 4.7, 16.36'da 3.7 ve 16.39'da 3.7 ile peş peşe sarsıntılar yaşandı.
5.4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından kritik uyarılarda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, 1999'u hatırlatarak bugünkü söz konusu depremin Marmara'yı etkileyebileceğini söyledi.
Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem olduğunu belirten Görür, paylaşımında "Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir - Son Dakika