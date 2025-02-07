Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi - Son Dakika
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Deprem

Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi

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Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürerken İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin çekilmesi vatandaşları endişelendirdi.

07.02.2025 16:53
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Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler sonrası İzmir Seferihisar Sığacık'ta denizin metrelerce çekildiği gözlemlendi. Bölge halkı, sahil şeridinde suyun olağan dışı şekilde geri çekildiğini fark ederek endişelendi.

"SONU KÖTÜ OLMAZ UMARIM"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Deprem öncesi böyle oluyor diye biliyorum umarım yanılıyorumdur", "Sonu kötü olmaz umarım", "Çok kötü bir görüntü", "Okyanusta olsa tsunami olurdu" şeklinde yorumlar yapıldı.

Ege\'deki depremler sonrası İzmir\'de çekilen görüntü endişelendirdi

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Son Dakika Deprem Ege'deki depremler sonrası İzmir'de çekilen görüntü endişelendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Güven Yaşar:
    Yeni imar yerleri çıktı güzel ak otelleri olur simdi 15 41 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ben endişelenmiyorum 7 9 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    denizde açılan yarıklar suyla doldu sanırım inşllah bi sorun olmaz 10 1 Yanıtla
  • Selahattin null:
    dikkatli olmak lazım 6 0 Yanıtla
  • selman çakır:
    bu kadar çekilme hiç normal değil geri gelirken inşallah felaket olmaz 5 0 Yanıtla
  • Volkan Sahinkaya:
    Hazır sular çekilmişken bir mıntıka temizliği yapılsa keşke 5 0 Yanıtla
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