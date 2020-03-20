Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısının ardından sosyal medyada dün başlatılan ve bugün de devam eden duyuruların ardından evlerinin camlarına ve balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca sağlık çalışanlarını alkışladı.

Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi'nde alkışlı desteğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri de evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.

Aydın'da da vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Bazı vatandaşların düdük çaldıkları gözlendi.

Uşak, Manisa ve Denizli'de de vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.

Denizli, Manisa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:32 Kaynak: AA

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