Ege'den 149 Ülkeye Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağ ve Baharat İhraç Edildi

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı

İzdivaç Programını, 'Türkiye Şehit Verdi, Siz Burada Oynadınız' Diyerek Terk Eden Damat Adayı İsyan Etti