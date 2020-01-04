Ege'den 2020'de 25 milyar dolar ihracat hedefi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ege'den 2020'de 25 milyar dolar ihracat hedefi - Son Dakika Ekonomi

Ege'den 2020'de 25 milyar dolar ihracat hedefi

6 saat önce

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçen yıl Ege'den yapılan toplam ihracatın 22,5 milyar dolar olduğunu belirterek yeni yılda ülke için belirlenen 190 milyar dolarlık hedefe 25 milyar dolarla katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

Ege'den 2020'de 25 milyar dolar ihracat hedefi, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, geçen yıl Ege'den yapılan toplam ihracatın 22,5 milyar dolar olduğunu belirterek yeni yılda ülke için belirlenen 190 milyar dolarlık hedefe 25 milyar dolarla katkıda bulunmak istediklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, kurum çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği aralık ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 1 milyar 117 milyon 91 bin dolar ihracat yaptı.

EİB'nin 2019 yılı ihracat rakamı ise geçen yılla aynı seviyede kalarak 13,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre de Ege Bölgesi illerinden 2019 yılında 20 milyar 89 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Serbest bölgelerden yapılan ihracatla birlikte Ege'nin toplam ihracatı 22 milyar 567 milyon dolara ulaştı.

"Yeni pazarlara açılmamız gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, 2019 yılında Egeli ihracatçıların ihracatta artış kaydetmeseler de 22,5 milyar dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdığını belirtti.

İhracat rakamlarındaki yatay seyrin alternatif pazarların önemini gösterdiğini bildiren Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımızın 2020 yılı için belirlediği 17 hedef ülkeye yönelik tanıtım çalışmaları yaparak ihracatımızı 190 milyar dolar hedefine ulaştıracağız. Bu hedefe Egeli ihracatçılar olarak 25 milyar dolar katkı koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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