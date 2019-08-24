Ege'den Antonis Remos'a yargı tokadı
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Şarkıcı Ege, Yunanlı besteci Giorgos Theofanous için hareket geçti. Ege; konuyla ilgili "Bir Türk bestesinin yunan şarkısı olarak tanınmasına en azından Türkiye'de tahammülüm yok..." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
Ege'nin unutulmaz şarkısı "Yaz Aşkım" şarkısının bestesini çalınarak, Yunanistan'da Antonis Remos tarafından "Ma De Ginetei" adıyla seslendirilerek klasiklere geçmişti. Bu durumun farkedilmesi üzerine hukuki süreci başlatan sanatçı, besteci Giorgos Theofanous'a Türkiye'de açtığı davayı 2013 yılında kazanmıştı. Sonrasında aynı şarkı için Yunanistan'da dava açan Ege karar duruşmasını beklerken Türkiye'de harekete geçti...
Sanatçının avukatı İlkser Akbulut'un yaptığı başvuru sonucunda, mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararı ile Antonis Remos'un bu gece Çeşme'de vereceği konserde "Ma De Ginete" şarkısını söylemesi yasaklandı.
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