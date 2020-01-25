Ege'den Elazığ'daki depremzedelere yönelik yardım kampanyası - Son Dakika

İzmir, Denizli ve Uşak'ta, Elazığ'da yaşanan depremin ardından depremzedelere yönelik yardım kampanyaları başlatılırken, Denizli Valiliği de bölgeye arama kurtarma ekibi gönderdi.

İzmir Adliyesi'nde görevli hakim, cumhuriyet savcısı ve personellerin öncülük ettiği, İzmir Barosu ile diğer adliyelerde görev yapan personelin de destek verdiği bir yardım kampanyası başlatıldı.

Adliyenin ek hizmet binasının zemin katında oluşturulan yardım toplama biriminde 2 Şubat'a kadar her yaş grubuna uygun battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak gibi ayni yardımlar bir koli içerisinde kabul edilecek.

Toplanan yardımların, ilgili birimlere teslim edilerek bölgeye gönderilmesi sağlanacak.

Uşak Valiliği'nden 20 bin battaniye



Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattıkları çalışma kapsamında bölgeye acil olarak battaniye gönderdiklerini söyledi.



Uşak Belediyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi, Medical Park Uşak Hastanesi'nin katkılarıyla sağlanan battaniyelerin yola çıktığını aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Uşaklı hemşehrilerimizin destekleriyle Elazığ'daki vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Zaman birlik ve beraberlik zamanı, yaralarımızı sarma zamanı. İlk etapta 4 tırla 20 bin battaniyeyi bölgeye gönderdik. Bu vesile ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, memleketimizi her türlü afetlerden korusun."

Denizli'den arama kurtarma ekibi ve ayni yardım

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ekiplerin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgelerden gelecek talepler doğrultusunda takviye ekip ve yardımın sağlanması hususunda ilgili birimlerin hazır bekletildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"24 Ocak 2020 cuma akşamı Elazığ ilimiz Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, Valiliğimize bağlı ilgili müdürlüklerimizce 1 UMKE aracı, 7 personel, 1 lojistik araç ve şişme çadır ekipmanları yola çıkarılmıştır. Manisa'daki deprem bölgesine de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 3 ekip görevlendirilerek bölgeye intikal ettirilmiştir."



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Elazığ'a destek vermek üzere tüm hazırlıkların tamamlandığını ve hazır bekletildiğini bildirdi.



Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise deprem bölgesine belediye bünyesinde kurulan sosyal marketteki yaşam malzemelerinin gönderildiğini ifade ederek, "Marketimizde bulunan bütün çocuk bezleri, erkek, kadın ve çocuklar için kışlık kıyafetler, battaniyeler, bebek setleri ve benzeri ihtiyaç malzemelerini hemen deprem bölgesine gönderdik." dedi.