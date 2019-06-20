Ege'den "Emerald Günleri Semineri"

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu'nun vereceği seminer 2 bölüm halinde gerçekleştirilecek. Seminerin ilk bölümü 10.30-11.15, ikinci bölümü ise 11.30-12.15 arasında düzenlenecek.

Seminerin ilk bölümünde "21.Yüzyıl Becerileri, İstihdam Edilebilirlik Becerileri ve Bilgi Okuryazarlığı ve İlişkisi" konuşulurken ikinci bölümünde ise "Gerçek Ötesi Çağlar Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Haber Okuryazarlığının Önemi" işlenecek.