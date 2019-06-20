Son Dakika Haberleri: Ege'den "Emerald Günleri Semineri"
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Ege'den "Emerald Günleri Semineri"

34 dakika önce

Ege Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın düzenlediği "Emerald Günleri Semineri" 21 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Ege Üniversitesi Nuri Bilgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ege'den

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu'nun vereceği seminer 2 bölüm halinde gerçekleştirilecek. Seminerin ilk bölümü 10.30-11.15, ikinci bölümü ise 11.30-12.15 arasında düzenlenecek.

Seminerin ilk bölümünde "21.Yüzyıl Becerileri, İstihdam Edilebilirlik Becerileri ve Bilgi Okuryazarlığı ve İlişkisi" konuşulurken ikinci bölümünde ise "Gerçek Ötesi Çağlar Bilgi Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı ve Haber Okuryazarlığının Önemi" işlenecek.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
Hacettepe Üniversitesi, Güncel
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